Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir neste sábado (14)

O GP do Canadá na Fórmula 1 2025 será disputado neste domingo (15) e os treinos tiveram início nesta sexta-feira (13). Três treinos livres e um treino classificatório estão sendo realizados no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal (CAN), palco da corrida.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

1º treino livre | Sexta (13), 14h30 | Bandsports e F1TV Pro

| Sexta (13), 14h30 | Bandsports e F1TV Pro 2º treino livre | Sexta (13), 18h | Bandsports e F1TV Pro

| Sexta (13), 18h | Bandsports e F1TV Pro 3º treino livre | Sábado (14), 13h20 | Bandsports e F1TV Pro

| Sábado (14), 13h20 | Bandsports e F1TV Pro Classificação | Sábado (14), 16h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (15), às 15h, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal (CAN). A última corrida foi disputada no Grande Prêmio da Espanha e foi vencida por Oscar Piastri, da Austrália, que corre pela McLaren.