Torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz brigam nas ruas Recife antes de clássico; veja vídeos

Torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport protagonizaram cenas de horror ante do clássico entre as equipes, neste sábado (1). Nas ruas do Recife, os torcedores entraram em confronto. Várias pessoas registraram em vídeo cenas de espancamento, bombas e depredação. As equipes se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano.

O ponto da maior confusão foi a Rua Real da Torre, no bairro Madalena, na zona norte da capital. Supermercados e lojas foram saqueados, e um vídeo mostra um torcedor sofrendo espancamento. As informações são do ge. Seis envolvidos na confusão foram atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Já o Hospital da Restauração informou, por meio de nota, que 12 pessoas deram entrada na Emergência Geral até o meio da tarde. Todas foram vítimas de agressão física. A Polícia Militar do estado ainda não se manifestou sobre o tema. Cerca de 645 policiais, entre Batalhão de Choque, Rádio Patrulha, Rocam e Cavalaria farão a segurança do jogo desta tarde.

VEJA IMAGENS:

*Imagens fortes