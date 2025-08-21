Diário do Nordeste
Torcida organizada protesta no Pici e conversa com elenco do Fortaleza; Veja vídeo

Torcida organizada teve entrada autorizada pelo clube na tarde desta quinta-feira (21)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:19)
Jogada
Legenda: Torcida organizada do Fortaleza no Pici em novo protesto
Foto: LUCAS CATRIB / SVM

Uma das torcidas organizadas do Fortaleza foi até o Pici nesta quinta-feira (22) para mais um protesto no clube. O grupo teve entrada autorizada pelo clube e teve contato com os jogadores.

A conversa com os atletas do Fortaleza durou 15 minutos, e na saída do Pici, os torcedores cantaram palavras de ordem: 'Pra jogar no Leão tem que ter disposição'.

Legenda: Torcida organizada do Fortaleza no Pici em protesto
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Terceiro protesto seguido

Este é o terceiro protesto seguido da torcida do Fortaleza. Na noite de ontem, o torcedor foi ao Aeroporto Internacional Pinto Martins para protestar no desembarque dos jogadores após a eliminação na Libertadores.

Mas como os torcedores não tiveram contato com os jogadores, que deixaram o aeroporto por outra área, o grupo foi até o Pici, e encontrou os atletas e o técnico Renato Paiva.

Lá, hostilizaram alguns atletas e conversaram com o técnico Renato Paiva, que desabafou.

