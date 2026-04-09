Torcida organizada do Fortaleza protesta no Pici após derrota no Clássico-Rei

Uma torcida organizada do Fortaleza fez um protesto na sede do clube, o Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, um dia após a derrota para o Ceará por 2x0 pela Copa do Nordeste. Os torcedores entraram na sede e no gramado do Pici, momentos antes da reapresentação da equipe, que treina normalmente no período da tarde.

A equipe de Carpini se reapresenta visando a partida contra o São Bernardo, no domingo (12), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pela 4ª rodada da Série B.

A pressão em Carpini e elenco aumentou após a derrota, mesmo com a equipe tricolor atuando com um jogador a mais por 82 minutos de jogo. Além disso, pesa os tabus na Copa do Nordeste - 25 anos sem vencer o Ceará - e 14 jogos sem vencer no retrospecto geral.

Legenda: Torcedores do Fortaleza foram ao Pici no início da tarde desta quinta-feira (9) Foto: Samuel Conrado (SVM)

Declaração de Brítez

Após a derrota, o zagueiro e capitão do time, Brítez deu uma forte declaração. "Deixo um recado também para o pessoal da SAF, para o CEO também, que isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol. E no time de futebol tem que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele", declarou.

A diretoria do Fortaleza avalia a rescisão contratual com o zagueiro argentino Brítez. A gestão realiza uma reunião nesta quinta-feira (9) e avalia uma medida após o capitão tricolor conceder uma entrevista após a derrota no Clássico-Rei, nesta quarta (8), e criticar diretamente o Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e também o CEO Pedro Martins.