Torcida do Fortaleza protesta no Pici e pede saída da SAF, do técnico Carpini e do presidente Rolim

Torcida faz segundo protesto, insatisfeita com a má fase do time

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:33)
Jogada

A torcida do Fortaleza fez mais um forte protesto, insatisfeita com a má administração e má fase do time. Um grupo de torcedores se reuniu na praça Ney Rebouças para protestar, pedindo as saídas da SAF, do técnico Thiago Carpini e do presidente Rolim Machado.

O elenco também foi alvo de protestos, com a torcida cantando: 'Time sem vergonha"

Os torcedores levaram faixas com os seguintes dizeres:

"Fora Carpini, SAF amadora"

"Presidente EAD"

"SAF da Shopee"

"O Fortaleza é da torcida, fora Rolim"

Veja imagens

Legenda: Torcida do Fortaleza protesta na sede do clube
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza exibe faixas contra a SAF e presidência do clube
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza exibe faixa pedindo a saída do técnico Thiago Carpini
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

