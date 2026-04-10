Torcida do Fortaleza protesta no Pici e pede saída da SAF, do técnico Carpini e do presidente Rolim
Torcida faz segundo protesto, insatisfeita com a má fase do time
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:33)
A torcida do Fortaleza fez mais um forte protesto, insatisfeita com a má administração e má fase do time. Um grupo de torcedores se reuniu na praça Ney Rebouças para protestar, pedindo as saídas da SAF, do técnico Thiago Carpini e do presidente Rolim Machado.
O elenco também foi alvo de protestos, com a torcida cantando: 'Time sem vergonha"
Os torcedores levaram faixas com os seguintes dizeres:
"Fora Carpini, SAF amadora"
"Presidente EAD"
"SAF da Shopee"
"O Fortaleza é da torcida, fora Rolim"
