Torcida do Fortaleza lota shopping em noite de autógrafos com Tinga

A torcida do Fortaleza lotou a loja Leão 1918, do Shopping RioMar Kennedy, para uma noite de autógrafos com o capitão tricolor Tinga nesta terça-feira (30). O evento começou às 18h e contou com muita festa dos torcedores, que cantaram músicas em apoio ao clube cearense.

A iniciativa tem o objetivo de estreitar os laços com a torcida e seguirá na semana. Nesta quarta (31), o clube informou que Juninho Capixaba e Lucas Sasha estarão no Loja Leão 1918, no Pici, para atender a torcida entre 18h30 e 19h30.

Deste modo, o clube seguirá com a medida ao longo da semana. Os detalhes são divulgados nas redes sociais oficiais.

A abertura foi com Tinga, que é considerado um ídolo do Leão. O defensor participou dos títulos da Série B e da Copa do Nordeste, além das campanhas históricas na Série A, Sul-Americana e na Libertadores. Fora dos gramados por quase três meses devido lesão, retornou na vitória contra o Corinthians, no dia 21 de agosto.

Homenagem para Tinga

O lateral-direito Tinga será homenageado pela torcida do Fortaleza no próximo domingo (4), na Arena Castelão, com um mosaico. A ação ocorre na partida contra o Botafogo, às 16h, pelo Brasileirão.

O mosaico terá cerca de 20 mil placas de papel e será nos setores Superior e Inferior Sul da arquibancada. O intuito é que cerca de três mil pessoas usem máscaras com a imagem do jogador e guardem a lembrança do momento.

Além disso, também será formada uma frase e outra surpresa. Cerca de 50 pessoas vão participar da montagem.