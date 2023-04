Torcida do Ceará esgota ingressos para final da Copa do Nordeste contra Sport na Ilha do Retiro

A torcida do Ceará esgotou a carga de ingresso disponível para a final da Copa do Nordeste de 2023 contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife/PE. Ao todo, os alvinegros tinham 3.051 bilhetes disponíveis.

A informação foi divulgada pelo clube cearense. Logo, não haverá venda presencial ou lote extra.

A decisão é realizada na próxima quarta-feira (3), às 21h30, com o mando da equipe rubro-negra. Na partida de ida, o Vovô venceu por 2 a 1 na Arena Castelão - se sagra campeão com um empate, enquanto uma derrota por um gol de diferença leva aos pênaltis e por dois concede o título ao Sport.

Antes da finalíssima, o Ceará encara o ABC pela Série B. O duelo ocorre no domingo (30), às 18h, no Frasqueirão/RN, pela 3ª rodada, e marca também a estreia do técnico Eduardo Barroca.