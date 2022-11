Torcedores árabes comemoram vitória contra Argentina com tiros, porta quebrada e muro escalado; veja

Torcedores árabes comemoram a vitória da Arábia Saudita contra a Argentina nesta terça-feira (22) por 2 a 1 de maneira inusitada no país do Oriente Médio. O confronto aconteceu no Lusail Stadium, em Doha (QA), sendo válido pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo do Catar.

Em vídeos nas redes sociais, torcedores da equipe árabe comemoram a vitória diante dos argentinos com tiros, porta quebrada e muro escalado. Após a partida, o Rei da Arábia Saudita decretou feriado nacional no país.

A seleção da Arábia Saudita lidera o Grupo C do Mundial com três pontos.

Veja comemoração dos árabes com vitória da Arábia Saudita

اكثر فرحة ضحكتني بالتاريخ pic.twitter.com/EuSqpB7Sbd — عزيز (@mesmmarr) November 22, 2022

Os árabes comemorando a vitória sobre a Argentina pic.twitter.com/G1LWT60Wpi — Joao Ernesto (@joao_legner01) November 22, 2022

