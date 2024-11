Tirol busca título da Taça Fares Lopes por vaga na Copa do Brasil

O Tirol se prepara para disputar mais uma edição da Taça Fares Lopes. A equipe iniciou a preparação no início de outubro e vai em busca do título. O vencedor da competição garante vaga direta na Copa do Brasil de 2025. Com 32 jogadores, o time é comandado pelo técnico Nilson Corrêa que terá a missão de levar a equipe ao lugar mais alto do pódio.

Primeira SAF registrada no Ceará, o Tirol, antes chamado de Grêmio Recreativo, foi criado em 2008. Atualmente, o clube trabalha com as categorias de base (Sub-13, 15, 17 e 20) e o profissional. Para a competição estadual, a equipe tem no elenco 13 remanescentes e 19 contratados, três deles vindos do Iguatu: Otacílio, Vianna e Dudu.

“O destaque do Tirol é o coletivo. Temos jogadores com bastante qualidade, interessantes. Sabemos da dificuldade que é a competição porque temos clubes com muita tradição. Nós estamos entrando nesse rol da primeira divisão, mas os sete clubes da competição têm legitimidade para sonhar com o título, e com o Tirol não é diferente. O nosso objetivo, também, é ser campeão da Fares Lopes. Só sendo campeão é que teremos possibilidade de disputar a Copa do Brasil”, disse o treinador.

Legenda: Nilson Corrêa, técnico do Tirol. Foto: Divulgação/Acervo Tirol

Sete equipes participam da Taça Fares Lopes de 2024. Além do Tirol, Fortaleza, Ferroviário, FC Atlético, Ceará, Floresta e Caucaia também disputam o título. A competição começa no sábado (2), mas a equipe comandada por Nilson estreia no dia seguinte. Vai enfrentar o Alvinegro de Porangabuçu.

“Vamos enfrentar o Ceará, apesar de ser uma equipe de jovens, mas é de jovens talentos. Muito bem treinada pelo Alisson Rangel, uma equipe que tem seus conceitos de jogo bem definidos, jogadores que logo estarão transitando pelo time principal do Ceará. Mas nós também somos uma equipe que gosta de ter o controle de jogo a partir da posse de bola”, explicou o técnico.

“Nós é que queremos chegar à Copa do Brasil através da Fares Lopes. Então temos que saber o que queremos no jogo. Para nós não há outra hipótese senão vencermos, e estrear com vitória é sempre importante. Principalmente porque se trata de uma competição curta. Uma derrota pode complicar as nossas pretensões na competição. Projeto um jogo de boa qualidade, mas o Tirol entrará com tudo e buscará a vitória do primeiro ao último minuto”, completou o treinador.

Veja os confrontos da Primeira Fase:

1ª rodada

Caucaia x FC Atlético – 02/11 (sábado) – 16h – A DEFINIR

Ceará x Tirol – 03/11 (domingo) – 15h - A DEFINIR

Fortaleza x Floresta – 07/11 (quinta-feira) – 19h – Presidente Vargas

2ª rodada

Ceará x FC Atlético – 09/11 (sábado) – 15h - A DEFINIR

Caucaia x Ferroviário – 10/11 (domingo) – 16h – A DEFINIR

Tirol x Floresta – 11/11 (segunda-feira) – 19h – Presidente Vargas

3ª rodada