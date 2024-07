Tinga protagoniza campanha do Fortaleza contra o racismo; veja vídeo

Capitão do Fortaleza, Tinga protagoniza campanha do clube no Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial, celebrado neste 3 de julho. O atleta participou da ação em uma loja de eletrodomésticos para levar uma mensagem antirracista. A data lembra a criação do Teatro Experimental do Negro, em 1944, primeiro movimento negro do Brasil e liderado por Abdias Nascimento.

No vídeo encenado, Tinga entra na loja trajado de moletom com capuz e caminha entre os produtos como se fosse um consumidor qualquer. Então, ele é seguido por seguranças do local. Quando existe a expectativa de uma cena de discriminação contra um homem preto, os funcionários da loja tietam o atleta.

"Posso mandar um recado muito importante? Vocês estavam achando que era mais um caso de discriminação racial. Isso aqui acontece diariamente em todos os lugares do mundo. E eu quero te chamar para uma reflexão. O preconceito não pode existir e a cor da pele não diz quem nós somos", disse Tinga no final do vídeo publicado nas redes sociais.

VEJA VÍDEO:

Em 2024, até 24 de junho, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol já registrou 52 casos de racismo no futebol brasileiro. Dois atletas do clube foram alvos de discriminação racial e xenofóbica em duelos da Série A e do Brasileiro de Futsal.

No Twitter, o Tricolor do Pici completou a mensagem reforçando a luta antirracista.

"A cor da pele NÃO DEFINE quem nós somos. (...) Podemos ser diferentes na cor da pele, mas, em campo, somos todos Tricolores."

O Tricolor do Pici entra em campo nesta quarta-feira (8), para enfrentar o Vasco a partir das 20h (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo da Série A, no Estádio São Januário.