Tinga e Marinho reclamam da arbitragem que validou segundo gol do Inter; veja o que eles disseram

O capitão Tinga e o atacante Marinho foram dois dos jogadores do Fortaleza que reclamaram da arbitragem, que ignorou falta em Brítez em lance do segundo gol do Internacional.

Tinga concedeu entrevista após a derrota do Fortaleza por 2 a 1 no Beira-Rio contra o Internacional, na noite desta quarta-feira (11). Ele reclamou da arbitragem, que validou um gol colorado em lance de falta no zagueiro tricolor, Brítez.

"Acho que teve falta. Teve contato ali. Claro que a arbitragem está deixando rolar contato. É um jogo que a gente tem que tomar muito cuidado, que qualquer toque na mão e qualquer empurrão vai ter pênalti ou a falta. Ele falou que viu, foi checado. Mas foi muito rápido", disse o capitão.



Marinho não concedeu entrevista, mas sua revolta foi captada pela transmissão do Premiere na saída de campo.

"Time do Nordeste não pode brigar por nada, porque o sistema é f***", comentou Marinho, ao fim do jogo.

Recuperação

Capitão do Leão, Tinga destacou que a equipe precisa estar de cabeça erguida e buscar vitórias nos próximos jogos. O Leão volta a jogar contra o Athletico/PR, no sábado (14), às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

"Mas agora é cabeça erguida. Foi um jogo a menos que a gente tinha, não conseguimos pontuar. Agora é descansar. Temos um jogo importantíssimo contra o Atlhetico-PR, na sequência jogar Sul-Americana. A gente tem que estar preparados. Nosso grupo está forte. É ruim perder, ainda mais duas derrotas consecutivas fora de casa. Mas é continuar resiliente, que é jogo a jogo, descansar, recuperar para fazer um grande jogo contra o Athletico-PR e conseguir os três pontos".