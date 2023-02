Time feminino do Ceará enfrenta Flamengo na Supercopa com novo elenco; veja detalhes

O Ceará divulgou a lista de jogadoras do elenco para 2023. Ao todo, 35 atletas formam a equipe neste início de temporada. Agora, sob comando do técnico Felipe Soares, as Meninas do Vozão têm calendário cheio, com duas competições nacionais e uma estadual. O time estreia entra em campo neste domingo, às 10h30min, quando enfrenta o Flamengo na Supercopa.

Em 2022, a equipe alvinegra conquistou o inédito título de campeãs nacionais da Série A2. Com isso, vai disputar a elite do futebol feminino no Brasileirão e participar da Supercopa do Brasil. A última disputa na agenda será o Campeonato Estadual.

O grupo iniciou os treinamentos no último domingo (29). Grande parte das atletas que conquistaram o título nacional deixaram o clube. Assim, a maior parte do grupo é formado por jogadoras das categorias de base do clube. Isso porque o investimento na categoria foi reduzido após a queda de divisão do time masculino. O Ceará foi rebaixado para a Série B em 2022 e, com isso, perdeu receita.

Jogo contra o Flamengo

Em jogo único, o Ceará encara o Flamengo na Supercopa neste domingo (5), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida terá início às 10h30, com transmissão da TV Verdes Mares e pelo Sportv.

LISTA DE ATLETAS DO CEARÁ PARA 2023