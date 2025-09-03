Time de futsal do Ideal Clube celebra histórico tetracampeonato juvenil da década de 1980

Uma festa de talentos do futsal movimentou a noite em Fortaleza. Acompanhados de muito saudosismo e boas histórias, 40 craques se reuniram para relembrar a geração de ouro da modalidade. O grupo vestiu a camisa do Ideal Clube, que iniciou as comemorações dos seus 94 anos nesta quarta-feira (3), com uma homenagem aos atletas pelo histórico tetracampeonato cearense juvenil entre 1980 e 1983.

"Maravilhoso. Éramos juvenis, com 16, 17 anos. Aqui foi um templo para a gente. Passamos quatro anos aqui como atletas, vivendo aqui no Ideal Clube diariamente. O tempo passa, as coisas vão acontecendo. Cheguei até a me profissionalizar no futebol, fui até os 34 anos. Fui seleção brasileira, com Beto e Fernando. Mas continua a amizade que não acaba nunca", relembrou Belfort.

Legenda: Belfort atuou na seleção brasileira. Foto: Kid Junior/SVM

"Hoje começam as festividades de comemoração dos 94 anos do Ideal Clube. Hoje é o primeiro evento e estamos homenageando o time que foi tetracampeão juvenil cearense. É uma homenagem muito justa porque isso é inédito. Nenhum time foi tetracampeão. E vai ser o mês todo de comemoração. Hoje é só o começo de um mês inteiro de atividades esportivas aqui", afirmou Fernando Esteves, presidente do clube.

FESTA EM QUADRA

O grupo entrou em quadra para o jogo festivo trajado com uniforme retrô. O técnico que conduziu o time ao tetra, Juca Mota, também participou do momento e foi bastante celebrado por todos. Na torcida, muitos familiares registraram o momento. Evandro Leitão também esteve na homenagem e participou do jogo festivo. O Prefeito de Fortaleza relembrou a época em que também atuou no time de futsal do clube cearense.

"Temos uma relação de mais de 30, 40 anos. Todos nós jogamos aqui no Ideal, uns de uma geração que antecede a minha, mas nos tornamos grandes amigos. Estamos celebrando esse momento nesse clube onde jogamos, onde conhecemos muita gente. Para mim foi motivo de muita satisfação rever muitos que não via. Não vim paramentado, mas na hora fui convocado e fui de calça mesmo. É bom para descontrair. A gente leva uma vida tão agitada. Num momento como esse, você desopila, revê amigos e celebra a vida" afirmou o político que atuou como ala.

Legenda: Prefeito de Fortaleza e ex-atleta do Ideal, Evandro Leitão participou das festividades. Foto: Kid Junior/SVM

GRANDES MEMÓRIAS E HOMENAGENS

Em seguida, os ex-atletas do clube foram ao Salão Humberto Cavalcante onde receberam camisas personalizadas, medalhas e certificados. Nos discursos, muitas boas histórias de momentos vividos nas quadras do clube e na vida como esportistas. Mas a melhor homenagem, mesmo, foi reencontrar os amigos que fizeram história no esporte cearense.

"É uma surpresa para a gente porque, geralmente, no Brasil as pessoas não cultuam o que passou. E a iniciativa do Ideal foi muito boa nesse sentido, de reunir essa turma toda. O futebol passou, mas a amizade ficou. A gente se encontra, é muito prazeroso estar aqui de novo com esses grandes amigos. Encontrar os amigos é melhor que a homenagem", disse Claude Brasil, também atleta.

Legenda: Ex-atletas foram homenageados no primeiro dia de festejos dos 94 anos do Ideal Clube. Foto: Kid Junior/SVM

"É muito bom porque a gente volta no passado, que foi muito gostoso, e relembrar coisas que foram muito positivas nas nossas vidas. A amizade permanece até hoje", afirmou Eduardo Bessa, que atuou no time nos anos de 1980 e 1981 como ala.

"A gente tem amigos do esporte e amigos de colégio, há 50 anos. Parece que a gente está renovado vindo aqui. A emoção é grande. Hoje em dia eu só nado porque dói menos", brincou Ricardo Simões, dentista, que atuou entre 1980 a 1984 como pivô.

O clube também disponibiliza as seguintes modalidades: vôlei, basquete, tênis, karatê, judô e natação. O time de futsal do Ideal Clube faz parte da memória esportiva de Fortaleza. Um grupo que ergueu taças e segue inspirando as futuras gerações.

Legenda: Ex-atletas fizeram jogo festivo em homenagem ao tetracampeonato de futsal Foto: Kid Junior/SVM

