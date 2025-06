Time de futebol de Natalie Portman e Serena Williams protesta contra políticas imigratórias dos EUA

O Angel City, time de Los Angeles, nos Estados Unidos, fez um protesto antes do jogo contra o North Carolina Courage, pela NWSL (Liga de futebol feminino norte americana). O grupo entrou em campo vestindo uma camisa com a frase "Immigrant City Football Club", em tradução literal significa "Cidade Imigrante Futebol Clube."

A equipe tem como fundadoras a atriz Natalie Portman, a tenista Serena Williams e a cantora Becky G. É um dos times norte-americanos de maior prestígio. A ação foi uma crítica às políticas anti-imigratórias do governo de Donald Trump. O país, inclusive, recebe a Copa do Mundo de clubes da FIFA, com times formados jogadores de todo o mundo.

O clube também distribuiu dez mil camisas iguais para os torcedores no estádio. A camisa também trazia outra frase nas costas: "Los Angeles é para todos", tanto em inglês quanto em espanhol. O duelo entre as equipes ocorreu no último sábado (14).

"Houve tantas coisas nesta temporada que nos afetaram, mas estamos todos muito orgulhosos de representar LA", disse a zagueira Sarah Gorden após o jogo. "Fizemos questão de usar nossas camisas para a paralisação e realmente queríamos ficar com a comunidade", completou.

A ação ocorre como forma de combater a repressão do governo Trump, que tem agido contra imigrantes da cidade e em outras partes do país. As ações têm gerado diversos protestos, com prisões.