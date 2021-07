Thiago Monteiro encerra preparação na Suécia visando as Olimpíadas; atleta viaja neste sábado (17)

O tenista Thiago Monteiro, número um do país e 83º colocado no ranking mundial, embarca neste sábado (17) para Tóquio, no Japão, após encerrar preparação, visando as Olimpíadas, em Bastad, na Suécia. O cearense representará o Brasil na modalidade simples e de dupla. Será a primeira vez que o atleta, de 27 anos, disputará os Jogos Olímpicos representando o tênis brasileiro.

Thiago Monteiro Tenista “Estou treinando em Bastad e muito animado e ansioso para começar a experiência olímpica.Preciso fazer muitos testes em relação ao coronavírus para o controle do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), então já estou fazendo isso por aqui, e o meu vôo também já estava programado para sair da Suécia, então permaneci para treinar e manter o ritmo."

Thiago Monteiro chegará à capital japonesa com uma semana de antecedência. As disputas de tênis terão início no dia 24 de julho, no Ariake Tennis Park, em Tóquio. Entre domingo (18) e segunda (19) o atleta iniciará os treinamentos em solo japonês.

Confirmação em Tóquio

A confirmação da vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio aconteceu há três semanas. O cearense Thiago Monteiro conquistou o direito de disputar o maior evento poliesportivo do mundo após uma série de desistências. O brasileiro estará ao lado de João Menezes, na simples, e Bruno Soares e Marcelo Melo, nas duplas. O tenista Marcelo Demoliner também está confirmado e fará dupla com Thiago Monteiro nas duplas.

Nos últimos meses, Thiago Monteiro disputou torneios importantes do cenário do tênis. O atleta disputou duas partidas em Roland Garros, sendo eliminado na 2ª rodada, três partidas em Wimbledon, sendo eliminado na 1ª rodada, nas simples, e na 2ª rodada, nas duplas. Em sua última aparição antes das Olimpíadas, no Aberto da Suécia, em Bastad, o cearense foi derrotado pelo alemão Yannick Hanfmann, nas simples, e pelo também alemão Andre Begemann e o francês Albano Olivetti, nas quartas de final das duplas.