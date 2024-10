Thiago Monteiro desperdiça match point e perde na estreia em Antuérpia

Número 2 do Brasil e 88º do mundo, Thiago Monteiro desperdiçou chances, inclusive um match point, e foi eliminando pelo argentino Mariano Navone por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (8/6), nesta segunda-feira na estreia do Torneio de Antuérpia.



Monteiro, que perdeu 11 posições no ranking divulgado nesta segunda, fez um jogo disputado contra o 43º do ranking e cabeça de chave número 7, mas falhou no tie-break decisivo. O canhoto brasileiro apresentou bom desempenho no saque (com 15 aces e 67% de aproveitamento no primeiro serviço), mas quando teve chance de avançar na chave não foi efetivo no fundamento.



Após o 6 a 6 no terceiro set, Monteiro chegou a marcar 4 a 2 no início do terceiro set e bastava confirmar seus saques para vencer, mas ele permitiu o empate do rival. O brasileiro voltou a abrir vantagem e teve o serviço no 6 a 5 para garantir a vitória. Após desperdiçar a chance de fechar a partida, ele viu o adversário marcar 3 pontos na sequência e conquistar o triunfo após 2h41 de jogo.



Com a queda de Monteiro, Thiago Wild se tornou o único tenista do País na chave do torneio de nível ATP 250. O número 1 do Brasil e 80º do mundo superou uma sequência irregular recente e conseguiu furar o qualifying do evento belga.



Ele superou nesta segunda-feira o estoniano Mark Lajal, de 21 anos e 216º do ranking, por 2 a 0 (6/2 e 6/3). Seu adversário na estreia na chave principal será o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 48º do mundo.



Wild precisou apenas de 1h08 para superar Lajal e voltou à quadra para treinar mais um pouco antes de enfrentar Perricard.



BIA MAIA HERDA LUGAR DE ITALIANA NA CHINA



De volta ao top 10 do ranking mundial e cabeça de chave 6 no WTA 500 de Ningbo, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi colocada no lugar da principal favorita do torneio após desistência de última da italiana Jasmine Paolini, sexta do mundo.



Bia, que ocupa a 10ª posição no ranking, estreia diretamente na segunda rodada e encara a vencedora da partida entre a britânica Katie Boulter, 35º do mundo, e a italiana Sara Errani, 90º, que se enfrentam ainda nesta segunda.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil