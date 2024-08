Thaísa desaba no choro em despedida da seleção de vôlei na Olimpíada: 'Esse bronze vale ouro'

Jogadora mais experiente no elenco da seleção brasileira feminina de vôlei, Thaísa Daher terminou sua jornada com a camisa nacional conquistando uma medalha de bronze. Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a central marcou seu último ponto na seleção definindo a vitória por 3 a 1 sobre a Turquia neste sábado, parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15. Chorando de emoção, celebrou o adeus com pódio.



Ao fim da partida, a central não segurou suas lágrimas ao falar sobre sua última competição com a equipe comandada por José Roberto Guimarães. Thaísa destacou a união do elenco que passou pelo ciclo e chegou até Paris.



"Acabou, encerrou meu ciclo, foi uma vida, só quem está aqui sabe o que a gente passa, o que tem de superar, mas é muito amor pelo que faz", iniciou, à Globo. "Acabou, agradecer por tudo o que elas fizeram por mim, queria o ouro para elas, mas esse bronze vale ouro. Nunca vi um grupo tão dedicado. Nossa geração também queria, mas vi uma gana grande desse grupo, novo", declarou.

Legenda: Thaisa e Rosamaria comemoram ponto do Brasil Foto: Miriam Jeske/COB



Aos 37 anos, a jogadora afirmou que agora vai seguir acompanhando a seleção brasileira como torcedora e demonstrou confiança no time que fica e na nova geração de atletas que vem sendo formada no vôlei brasileiro.



"Certeza que elas vão fazer muito, pelo que estão construindo. Dói (a despedida). Obrigada. Só tenho a agradecer esse grupo que me acolheu com muito carinho e muito amor, fizeram eu me sentir parte e foi maravilhoso. Agora só quero assisti-las porque tenho certeza que virão muito mais medalhas", completou.



A emoção de Thaísa foi compartilhada pela equipe inteira. A alegria pelo bronze estava estampada no rosto das jogadoras. Desde as mais jovens, casos de Júlia Bergmann e Ana Cristina, até atletas mais maduras, como Gabi e Rosamaria.



"Olha (esse bronze), significa muito. Uma medalha olímpica é um privilégio, a coroação do trabalho por tudo o que a gente fez. Esse bronze foi muito buscado, com todo respeito a elas (Turquia), mas a gente merecia e levar para casa é muita honra", afirmou Rosamaria, com muita satisfação.



"Estamos aqui representando o País, com nome dele nas costas, é muita honra. Manter o Brasil entre os melhores, manter a tradição do voleibol feminino... A gente sabe quanto o brasileiro é apaixonado pelo esporte e queria levar para esses milhões de torcedores", prosseguiu a ponteira. "A gente sabe o que representa, então é dar esse presente aos brasileiros. O vôlei brasileiro está sempre entre os melhores, hoje muito equilibrado, mas o Brasil sempre segurando e vai chegar nossa vez de levar o ouro."