Temporada de 2024 do Campeonato Cearense de base chega ao fim; veja quem ganhou mais

A temporada de 2025 do Campeonato Cearense das categorias de base se encerrou neste sábado (30), somando sete competições no ano vigente. No saldo final, o Fortaleza foi campeão seis vezes, e o Ceará ficou com um título. O panorama mostra uma hegemonia do time tricolor no quesito.

A equipe leonina ficou com as taças na Copa Manjadinho (Sub-11 e Sub-14), no Campeonato Cearense (Sub-13, Sub-17 e Sub-20), além de uma conquista estadual no futebol feminino (Sub-17).

Legenda: O Fortaleza ganhou seis dos sete torneios cearenses da base disputados em 2024 Foto: João Moura / Fortaleza

Com mais investimento na base, o time tricolor protagonizou uma campanha histórica no Brasileirão Sub-20 ao avançar para a semifinal. Além disso, a integração com o profissional promoveu a revelação de diversas promessas, como o volante Kauan, atualmente na Seleção Brasileira Sub-20, e o meia venezuelano Kervin Andrade, que defendeu o time principal do país nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No lado alvinegro, a conquista foi do Cearense Sub-15. Apesar da presença na Série B do Brasileiro no profissional, a gestão buscou manter a operação da base e utilizou parte das peças na campanha do acesso. No cenário nacional, o principal momento foi com a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A principal venda do time no mercado foi uma joia da Cidade Vozão: o zagueiro Jonathan ao Cruzeiro.

Legenda: O Ceará se sagrou campeão cearense Sub-15 na temporada de 2024 Foto: Gledson Jorge / Ceará

Deste modo, os clubes seguem o trabalho de revelação de atletas e inserção no profissional.

Próximos passos

Na reta final do ano, o Fortaleza disputa a Aldeia International Cup, no CT do Retrô, em Pernambuco, com as categorias Sub-14 e Sub-16. Já o Sub-17 viaja para Brasília/DF, onde joga a Copa Capital.

No caso do Ceará, a preparação é para a Copa Seromo, nos torneios Sub-13 e Sub-16.

No Sub-20, os times seguem os treinamentos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, maior torneio de base do país. Além da dupla, os cearenses no torneio são: Ferroviário, Floresta e Tirol.