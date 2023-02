Técnico do Sport, Enderson Moreira elogia Ceará e projeta clássico: ‘jogo difícil’

O Ceará recebe o Sport nesta terça-feira (14), às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 3ª rodada da Copa do Nordeste de 2023. Às vésperas do clássico, o técnico do time pernambucano, Enderson Moreira, elogiou o elenco alvinegro e projetou um jogo difícil.

Enderson Moreira Técnico do Sport "É um jogo muito difícil. Já trabalhei no Ceará, sei como é. Tem um elenco que ficou com ótimas peças, foi um investimento enorme que fizeram ano passado. Tem um elenco de qualidade, e um grande treinador, que já conhece as competições nacionais, então vamos nos preparar da melhor forma para fazer o melhor jogo possível”.

Aos 50 anos, o mineiro acumula duas passagens por Porangabuçu. Em 2019, chegou para comandar a equipe na Série A e foi desligado em outubro daquele ano. Em 2020, as partes acertaram o retorno, mas o treinador pediu demissão com o trabalho em andamento após aceitar uma proposta do Cruzeiro. Na carreira, também passou pelo Fortaleza entre 2021 e 2022, demitido após a eliminação na Copa do Nordeste.

Sport na temporada

Em 2023, o Sport apresenta resultados positivos no início da temporada. Na Copa do Nordeste, tem 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A com seis pontos ao vencer ABC e Campinense. No Campeonato Pernambucano, também está na 1ª posição, mas empatou as últimas partidas: Náutico (2x2) e Porto-PE (0x0). A equipe soma 18 e está invicto, com cinco vitórias e três empates.

No elenco, o Leão da Ilha tem velhos conhecidos do futebol cearense. O lateral-direito Eduardo, o volante Fabinho, o meia Jorginho e o atacante Gabriel Santos atuaram no Ceará em temporadas anteriores, enquanto o meia Matheus Vargas e o atacante Edinho pertencem ao Fortaleza e foram cedidos por empréstimo.