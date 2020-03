Enderson agradece Ceará e explica ida para o Cruzeiro: "Não foi uma decisão fácil"

Enderson Moreira surpreendeu muitos torcedores do Ceará na madrugada desta quarta-feira (18) ao pedir demissão. Invicto no clube, com aproveitamento de 73,3%, o técnico recebeu uma proposta do Cruzeiro, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e aceitou. Em nota via assessora, direcionado aos alvinegros, o comandante explicou que deixar Porangabuçu foi uma decisão difícil.

"Minha saída do Ceará não foi uma decisão fácil. Estávamos em um momento de franca evolução, ainda invictos desde a minha chegada. Conseguimos mudar o panorama do clube na Copa do Nordeste, avançamos na Copa do Brasil e brigamos pela liderança ainda nesta rodada no Campeonato Cearense. Por todo o cenário apresentado, por todo o trabalho desenvolvido, é fácil enxergar o porquê de ter sido uma decisão tão difícil de ser tomada", escreveu em trecho da despedida.

Com passagem pelo clube também em 2019, quando foi desligado durante a disputa da 1ª divisão, Enderson ressaltou que optar pelo Cruzeiro envolve o lado pessoal. A expectativa do treinador é reverter a crise interna da Raposa, que desde o ano passado contratou Abel Braga, Rogério Ceni e Adilson Batista - nenhum conseguiu bons resultados.

"Quando fui procurado pelo Cruzeiro, confesso que, se o momento fosse outro, não ficaria tão inclinado a aceitar o convite. É público e notório que o momento do clube é difícil e, justamente por eu enxergar condições de mudar o panorama atual de um time que é tão intimamente ligado à minha construção como treinador profissional, que entendi que poderia, sim, retribuir com o meu trabalho tudo o que me foi proporcionado anos atrás. Para quem não sabe, foi no Cruzeiro que conquistei a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007, título determinante para eu estar onde estou hoje", afirmou.

Após o anúncio da saída, a diretoria do Ceará foi ao mercado e trouxe Guto Ferreira para o cargo. O novo comandante ainda não tem data de apresentação por conta da pandemia do novo coronavírus. O surto da doença COVID-19, inclusive, fez Enderson viajar para Belo Horizonte, em Minas Gerais, de carro, com chegada prevista para sexta-feira (20) - trajeto de 2.300 km.

Confira nota completa

“Como é de praxe, nós, treinadores, costumamos enviar para a torcida e a imprensa uma nota de despedida quando ocorre o desligamento do clube, normalmente em tom de tristeza. Mas, dessa vez, venho com uma proposta um pouco diferente porque minha saída do Ceará não foi uma decisão fácil. Estávamos em um momento de franca evolução, ainda invictos desde a minha chegada. Conseguimos mudar o panorama do clube na Copa do Nordeste, avançamos na Copa do Brasil e brigamos pela liderança ainda nesta rodada no Campeonato Cearense. Por todo o cenário apresentado, por todo o trabalho desenvolvido, é fácil enxergar o porquê de ter sido uma decisão tão difícil de ser tomada.

Quando fui procurado pelo Cruzeiro, confesso que, se o momento fosse outro, não ficaria tão inclinado a aceitar o convite. É público e notório que o momento do clube é difícil e, justamente por eu enxergar condições de mudar o panorama atual de um time que é tão intimamente ligado à minha construção como treinador profissional, que entendi que poderia, sim, retribuir com o meu trabalho tudo o que me foi proporcionado anos atrás. Para quem não sabe, foi no Cruzeiro que conquistei a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007, título que certamente foi determinante para eu estar onde estou hoje.

Vivemos hoje um momento de retomada, de crescimento no futebol brasileiro, e eu tenho vivenciado isso no meu dia a dia. Acredito que os resultados que conquistamos no Ceará foram, sim, fruto do trabalho desenvolvido em campo agora, mas, também, resquício do que iniciamos em 2019. Saio hoje com a certeza de que existe um longo caminho (para ambas as equipes) a ser trilhado, mas que o futebol do Ceará, além de estar em ótimas mãos, como a do diretor Jorge Macedo e a do gerente Sérgio Dimas, possui jogadores totalmente capazes de terminar o ano comemorando conquistas importantes por aqui. Muito obrigado pela compreensão de todos os envolvidos nesse processo, em especial ao presidente Robinson de Castro e ao diretor de finanças João Paulo Silva!

Um abraço, Enderson Moreira”