Por conta do coronavírus, apresentação de Guto Ferreira no Ceará não tem data prevista para ocorrer

Após a saída de Enderson Moreira, o Ceará agiu rápido e já acertou com Guto Ferreira, que será o comandante do Alvinegro nesta temporada. Porém, a apresentação do novo treinador não tem data prevista para acontecer.

Pela pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Vovô decretou suspensão de todas as atividades do clube até o dia 30 de março, podendo o período ser prorrogado.

O Diário do Nordeste apurou que o clube, que adotou uma política especial em tempos de pandemia do Covid-19, tem a intenção de somente realizar a apresentação oficial do novo comandante à imprensa quando a situação da saúde pública do Estado for controlada.

“Estou muito feliz em ser escolhido para tocar um projeto da magnitude do Ceará. Chego pensando grande, em fazer um grande trabalho, e que a gente possa ser feliz junto com o grupo de atletas vencedores", revelou Guto Ferreira.