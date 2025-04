Técnico do Grêmio revela usar força máxima contra Ceará; veja provável escalação

O Grêmio estreou na Copa Sul-Americana de 2025 com vitória contra o Sportivo Luqueño-PAR, fora de casa, nesta quarta-feira (2). Em campo, o time gaúcho garantiu o resultado com gols de Matías Arezo e Martin Braithwaite, artilheiro do time que deixou o banco para garantir o placar. Na coletiva, o técnico boliviano Gustavo Quinteros admitiu que poupou parte dos titulares para enfrentar o Ceará.

"Sim, os quatro jogadores que não iniciaram esse jogo vão iniciar no próximo sábado (5) contra o Ceará porque tem jogadores que a gente olha muito para o esforço, a viagem de vinda (ao Paraguai), o jogo que seria complicado, de bolas longas, iríamos correr muito para defender, então temos de ver outra vez esse esforço de jogadores que atuaram contra o Atlético-MG. Nós resolvemos dar menos minutos para que se recuperem e possam entregar o melhor da parte física". Gustavo Quinteros Técnico do Grêmio

O quarteto citado inclui o volante Edenilson, além dos atacantes Cristian Oliveira, Martin Braithwaite e Alexander Aravena. Com exceção de Braithwaite, que estava lesionado, todos foram titulares na vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, pela estreia na Série A de 2025 - gols de Edenilson e Aravena.

"São coisas que vamos trabalhar (a formação ideal) e não teremos muito tempo, teremos o jogo com o Ceará, uma viagem, mas vamos insistir nessas situações que temos de melhorar na defesa e vamos encontrar o equilíbrio para jogar melhor. O importante é querer melhorar, e quando ganha é mais tranquilo para corrigir os erros", destacou.

Deste modo, a tendência é de um Grêmio com força máxima contra o Ceará. A provável escalação no 4-3-3 tem: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Edenílson, Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Matías Arezo e Martin Braithwaite. As equipes se enfrentam no sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Veja os gols de Sportivo Luqueño-PAR 1x2 Grêmio