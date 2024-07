Técnico da Inglaterra pede demissão após perder o título da Eurocopa para Espanha

O técnico Gareth Southgate confirmou nesta terça-feira (16) sua saída da seleção da Inglaterra. Dois dias após mais um vice-campeonato da Eurocopa, o treinador encerrou sua trajetória de oito anos no comando do time: "É momento para mudança e para um novo capítulo".

"Como um orgulhoso inglês, foi a honra da minha vida jogar pela seleção e ser o seu treinador. Significa tudo para mim. E eu dei tudo por isso", disse o treinador de 53 anos. "A final de domingo foi minha última partida como técnico da Inglaterra. Tive o privilégio de liderar um grande grupo de jogadores por 102 partidas."

Southgate havia sido contratado em 2016 e tinha vínculo somente até o fim do ano. Mas já avisara, antes do início da Eurocopa, que sua permanência na equipe dependeria do título, que não veio. Em sua segunda final consecutiva na Eurocopa, a Inglaterra foi superada pela Espanha por 2 a 1, no domingo, em Berlim. Em 2021, os ingleses foram batidos pela Itália.

Outro ponto alto na trajetória de Southgate foi levar a equipe à semifinal da Copa do Mundo de 2018. Foi a melhor campanha inglesa num Mundial desde 1990, quando também terminou em quarto lugar.