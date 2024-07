Espanha x Inglaterra na final da Eurocopa: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Um confronto de gigantes marca a final de mais uma Eurocopa. Espanha e Inglaterra entram em campo neste domingo (14), para disputar o maior título do continente. O duelo será no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, a partir das 16h (de Brasília).

A Espanha busca o quarto título da competição europeia. Para chegar até a final, a seleção eliminou a França na semifinal. Além disso, vai contar com o talento do jovem de Lamine Yamal. Aos 16 anos, o jovem atleta é um dos grandes destaques da equipe.

Depois de vencer uma semifinal emocionante diante da Holanda, a Inglaterra quer a primeira taça da Eurocopa. A equipe vai para a segunda final da competição. A última foi em 2021, quando foi derrotada pela Itália, diante da própria torcida.

Jovens talentos

Quando Inglaterra e Espanha entrarem em campo na decisão neste domingo, a Eurocopa viverá os últimos capítulos de uma edição marcada, principalmente, pela transição de geração e de talentos. Lamine Yamal, que completou 17 anos neste sábado, se tornou o jogador mais jovem a marcar e a jogar uma partida de Eurocopa; do outro lado, apesar do fracasso de Cristiano Ronaldo, que não conseguiu marcar um gol sequer nos cinco jogos de Portugal - eliminado nas quartas de final -, o zagueiro Pepe, ao 41 anos, se tornou o mais velho.

Esses são os números mais marcantes de uma Eurocopa que teve um domínio e favoritismo espanhol desde a primeira rodada. Na fase de grupos, a seleção chegou com um elenco jovem, impulsionado por Lamine Yamal e Nico Williams, e terminou com 100% de aproveitamento na chave da morte, com Itália, Croácia e Albânia; ainda eliminou Geórgia (surpresa em sua primeira participação na competição), a Alemanha, dona da casa, e França, finalista da última Copa do Mundo.

Em números gerais, essa transição geracional é impulsionada pela Espanha, que ainda tem na liderança de Rodri, seu pilar no meio-campo, uma mescla em seu elenco. Jesús Navas, 38 anos, por exemplo, será o jogador mais velho em campo na decisão com a Inglaterra. O lateral estava na conquista da Copa do Mundo de 2010. Ele se aposentará ao final da próxima temporada.

Esse misto de passado e novo é o grande sucesso da Espanha na Eurocopa. Além de ter o melhor ataque (13 gols), é a segunda seleção que mais finaliza por jogo (17,7 chutes), a quinta que mais troca passes por partida (582, em média) e precisa de apenas 8,1 arremates para chegar às redes. É a favorita para o confronto com a Inglaterra, que marcou apenas sete gols em seis jogos.

"Estamos tranquilos porque nunca perdemos a perspectiva. Sabemos como são as análises que podem fazer, vão além de nós. O jogo de amanhã não tem favorito, temos que encarar como nas outras eliminatórias. Os favoritos são para as casas de aposta. Sabemos que se não estivermos no nível dos últimos jogos, não teremos possibilidade de ganhar. Sei de tudo que temos, e por isso temos muita esperança", afirmou o técnico espanhol Luis De La Fuente antes da decisão.

A Inglaterra, questionada em diversos momentos ao longo da competição, disputou duas prorrogações (nas oitavas e quartas) e venceu a Holanda, na semi, nos acréscimos. Chega mais cansada, mas já viveu esse momento em 2021. No estádio de Wembley, em casa, cedeu à força da Itália e ficou com o vice-campeonato. Harry Kane, capitão, chega à sua sexta final na carreira, ainda em busca de seu primeiro título na carreira.

ONDE ASSISTIR:

Sportv, CazéTV, Twitch, Amazon Prime Video

PALPITES:

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Nacho Fernández e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata. Técnico: Roberto Martínez.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Shaw; Mainoo e Declan Rice; Saka, Foden e Bellingham; Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.



FICHA TÉCNICA:

Espanha x Inglaterra

Data e hora: 14/07, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim (ALE)