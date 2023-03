Técnico da Alemanha no 7 a 1 tem interesse em treinar a Seleção Brasileira; entenda

Campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, em campanha marcada pelo histórico 7 a 1 sobre o Brasil no Mineirão, Joachim Löw deixou a seleção de seu país em 2021 e está sem trabalho desde então, mas, segundo o jornal alemão Bild, pretende voltar a trabalhar em breve. Em matéria publicada em sua edição de terça-feira, o periódico afirma que o treinador estaria interessado na vaga deixada por Tite na Seleção Brasileira.

Leia Mais Jogada CBF anuncia Ramon Menezes como técnico interino da Seleção Brasileira

A publicação limita-se a dizer que a reportagem teve acesso à informação de que Löw "está de olho na cadeira de treinador" do Brasil e relembra a participação dele na goleada humilhante aplicada pelos alemães nas semifinais do Mundial de oito anos atrás, em Belo Horizonte. Não há nenhuma menção sobre contatos entre a CBF e o treinador.

Alguns nomes famosos do futebol europeu, como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e José Mourinho, da Roma, já foram especulados como possíveis substitutos de Tite, mas, até agora, o nome de Löw jamais havia sido relacionado ao assunto. Abel Ferreira, Jorge Jesus e Fernando Diniz também já foram apontados como alvo da CBF.

CAMINHADA DE LÖW

Löw iniciou sua passagem pela seleção alemã como auxiliar técnico de Jürgen Klinsmann, em 2004. Após o fim da Copa de 2006, na qual a Alemanha caiu nas semifinais e ficou em terceiro, ele assumiu o cargo de treinador. Na Copa 2010, repetiu o desempenho do antecessor e ficou com a terceira colocação, antes de ser campeão no Brasil, em 2014. Quatro anos depois, na Rússia amargou a eliminação ainda na fase de grupos. Deixou o comando em junho de 2021, após derrota para a Inglaterra e eliminação na Eurocopa.