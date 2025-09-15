Tampa Bay Buccaneers x Houston Texans na NFL: onde assistir, horário e destaques
Veja como assistir ao vivo ao jogo do Monday Night Football, da NFL
Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans se enfrentam na NFL nesta segunda-feira (15), no Monday Night Football da Semana 2. O jogo será às 20h, no estádio NRG Stadium, em Houston (EUA). Veja onde assistir ao vivo à partida e mais informações.
ONDE ASSISTIR
A partida Tampa Bay Buccaneers x Houston Texans no Monday Night Football da Semana 2 da NFL terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
ELENCOS
Tampa Bay Buccaneers: Teddy Bridgewater, Baker Mayfield, Bucky Irving, Sean Tucker, Rachaad White, Josh Williams, Emeka Egbuka, Mike Evans, Chris Godwin Jr., Kameron Johnson, Tez Johnson, Ryan Miller, Sterling Shepard, Devin Culp, Payne Durham, Ko Kieft, Cade Otton, Graham Barton, Ben Bredeson, Elijah Klein, Cody Mauch, Benjamin Chukwuma, Luke Goedeke, Charlie Heck, Tristan Wirfs, Logan Hall, Elijah Roberts, Greg Gaines, Calijah Kancey, Vita Vea, Chris Braswell, John Bullock, Lavonte David, SirVocea Dennis, Yaya Diaby, Deion Jones, Anthony Nelson, Haason Reddick, Markees Watts, Jamel Dean, Josh Hayes, Zyon McCollum, Benjamin Morrison, Jacob Parrish, Kindle Vildor, Christian Izien, Kaevon Merriweather, Tykee Smith, Antoine Winfield Jr., Rashad Wisdom, Chase McLaughlin, Riley Dixon, Evan Deckers, Jalen McMillan, Jaden Smith, David Walker, JJ Roberts.
Houston Texans: Graham Mertz, Davis Mills, C.J. Stroud, British Brooks, Nick Chubb, Woody Marks, Dare Ogunbowale, Dameon Pierce, Braxton Berrios, Nico Collins, Jayden Higgins, Xavier Hutchinson, Christian Kirk, Jaylin Noel, Justin Watson, Harrison Bryant, Dalton Schultz, Jake Andrews, Jarrett Patterson, Juice Scruggs, Ed Ingram, Laken Tomlinson, Aireontae Ersery, Blake Fisher, Tytus Howard, Cam Robinson, Will Anderson Jr., Derek Barnett, Dylan Horton, Danielle Hunter, Darrell Taylor, Mario Edwards Jr., Folorunso Fatukasi, Sheldon Rankins, Tim Settle Jr., Tommy Togiai, Azeez Al-Shaair, Jake Hansen, Christian Harris, Jamal Hill, E.J. Speed, Henry To'oTo'o, Kamari Lassiter, Jaylin Smith, Tremon Smith, Derek Stingley Jr., Calen Bullock, C.J. Gardner-Johnson, Jalen Pitre, M.J. Stewart, Ka'imi Fairbairn, Tommy Townsend, Austin Brinkman, Joe Mixon, Tank Dell, Brevin Jordan, Irv Smith Jr., Cade Stover, Denico Autry, Kyonte Hamilton, Kurt Hinish, Alijah Huzzie, Jaylen Reed, Jimmie Ward.
TAMPA BAY BUCCANEERS X HOUSTON TEXANS | FICHA TÉCNICA
- Competição: Semana 2 da NFL 2025/2026
- Local: estádio NRG Stadium, em Houston (EUA)
- Data: 15/09/2025 (segunda-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)