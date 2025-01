Super quarta e quinta do Campeonato Cearense; veja jogos e transmissões do Sistema Verdes Mares

O meio de semana será de muitos jogos do Campeonato Cearense 2025 com cobertura especial dos veículos do Sistema Verdes Mares. Jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário serão transmitidos pelo SVM, através de rádio, televisão e streaming.

Nesta quarta-feira (29), a TV Diário transmite Floresta x Ferroviário, às 19h. Pouco depois, às 20h30, Ceará e Iguatu entram em campo no Presidente Vargas (PV), com transmissão do ge.globo e da rádio Verdinha, na FM 92.5 e no YouTube do Jogada.

Já na quinta-feira (30), é a vez do Fortaleza entrar em campo. O Tricolor do Pici enfrenta o Maracanã no estádio Presidente Vargas (PV), às 20h30. A partida contará com transmissão do ge.globo e da rádio Verdinha, na FM 92.5 e no YouTube do Jogada.

Quarta-feira (29)

19h | Floresta x Ferroviário | TV Diário

20h30 | Ceará x Iguatu | ge.globo/ce e Verdinha FM

Quinta-feira (30)

20h30 | Fortaleza x Maracanã | ge.globo/ce e Verdinha FM

Através de três veículos diferentes, o Sistema Verdes Mares leva aos torcedores todas as emoções do Campeonato Cearense 2025. A cobertura também continua na web e nas redes sociais, através do Jogada e do ge.globo/ce.