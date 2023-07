Suécia x África do Sul pela Copa do Mundo Feminina: confira horário, onde assistir e palpites

Onde assistir Suécia x África do Sul

Suécia entra em campo nesta domingo, 23 de julho às 02:00h (horário de Brasília), contra África do Sul pela Copa do Mundo Feminina. A partida será no Estádio Wellington Regional Stadium, em Wellington.

O jogo será transmitido pela emissora: Cazé TV

Palpites

Suécia x África do Sul

Estádio: Wellington Regional Stadium, em Wellington

Horário: 02:00h (de Brasília), domingo, 23 de julho