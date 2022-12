STJD marca julgamento de recurso do Ceará após punição na partida diante do Cuiabá; veja data

O julgamento do recurso do Ceará foi marcado para quarta-feira (14), às 10h, em Plenário Virtual realizado pela 5ª Comissão disciplinar do STJD. A ação é em decorrência do episódio de invasão de campo que ocorreu na partida contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A 2022.

Em decisão da primeira instância, a 5ª Comissão puniu o Vozão com perda de seis mandos de campo , tendo que atuar cerca de 100 km da capital cearense. Além disso, o clube deve jogar com portões fechados e pagar multa de R$ 100 mil.

Após o julgamento, o clube conseguiu efeito suspensivo apenas para o pagamento da multa estipulada pelo STJD. A perda de mando de campo e os portões fechados foram mantidos.

Ainda na reta final do Brasileirão 2022, o Ceará cumpriu dois jogos sem a presença da torcida. Caso o STJD mantenha a punição, o Ceará deverá finalizar a punição na nova temporada, em competições chanceladas pela CBF. A primeira fase da Copa do Nordeste é uma das possibilidades.

DEFESA ALVINEGRA

O Ceará é representado no processo pelo seu diretor jurídico, Anacleto Figueiredo, além dos outros advogados Gabriel Bedê, Ranieri Mena Barreto e Osvaldo Sestário. A equipe acredita no abrandamento da pena aplicada ao Alvinegro de Porangabuçu.