Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

STF decide que forçar cartão não é manipulação esportiva e livra Igor Cariús de ação criminal

Decisão ocorreu nesta terça-feira (2)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:12)
Jogada
Legenda: STF decide que forçar cartão amarelo não configura manipulação esportiva.
Foto: Dziurek/Shutterstock

A Segunda Turma do STF decidiu, nesta terça-feira (2), conceder habeas corpus ao lateral Igor Cariús, atualmente no Sport. O jogador era acusado pelo Ministério Público de ter provocado intencionalmente um cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro de 2022, quando defendia o Cuiabá, com o objetivo de favorecer apostadores.

O relator, Ministro André Mendonça, que havia se posicionado contra o pedido, acabou ficando em minoria. Prevaleceu o voto do Ministro Gilmar Mendes, seguido pelo Ministro Dias Toffoli, que sustentaram que a conduta é “atípica” — isto é, não está prevista como crime na legislação. Os ministros Nunes Marques e Luiz Fux não participaram da análise do caso.

Com essa decisão, o processo criminal em que Cariús figurava como réu será interrompido. O jogador havia sido denunciado com base no artigo 198 da Lei Geral do Esporte, que estabelece:

"Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado."

O Ministro Gilmar Mendes aceitou o argumento apresentado pela defesa de que a conduta do jogador não teve como objetivo modificar o resultado da partida ou da competição, mas sim favorecer uma aposta esportiva — algo que, segundo ele, não é tipificado como crime pela Lei Geral do Esporte.

Gilmar também discordou da posição do STJ, que havia negado o habeas corpus ao considerar que cartões fazem parte dos critérios de desempate no Campeonato Brasileiro e que, portanto, forçar esse tipo de punição poderia influenciar o desfecho do torneio.

"Penso que a conduta de tomar um único cartão amarelo não é suficiente para alterar o resultado de uma competição – afirmou Gilmar durante a leitura de seu voto", destacou Gilmar.

Imagem mostra manipulação de jogos
Legenda: MP investiga manipulação de jogos de futebol no Brasil.
Foto: Arte/AFP

A medida contraria a posição de especialistas em integridade esportiva, que defendem que jogadores envolvidos em manipulação para receber cartões por orientação de apostadores devem ser responsabilizados também criminalmente.

Na esfera da Justiça Desportiva, Cariús foi suspenso por um ano após o Ministério Público apontar que teria embolsado R$ 30 mil de apostadores para provocar um cartão amarelo na partida entre Cuiabá e Atlético-MG, em 2022. A decisão do STF, porém, não vale automaticamente para todas as situações semelhantes.

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por exemplo, responde a um processo por supostamente ter recebido um cartão amarelo em 2023 com o objetivo de beneficiar seu irmão e outras pessoas em apostas esportivas. No STJD, ele foi absolvido.

Veja também

teaser image
Jogada

Defesa do cearense Igor Cariús contesta denúncia por manipulação de jogos

teaser image
Jogada

Cearense Igor Cariús é alvo de mandado de busca e apreensão em operação de manipulação de resultados

Assuntos Relacionados
Nuno Pereira, novo treinador do Ferroviário

Jogada

Novo técnico do Ferroviário, Nuno Pereira projeta temporada e elogia SAF coral

Técnico projeta temporada no comando do Tubarão da Barra

Crisneive Silveira e Vladimir Marques Há 1 hora
amarelo

Jogada

STF decide que forçar cartão não é manipulação esportiva e livra Igor Cariús de ação criminal

Decisão ocorreu nesta terça-feira (2)

Redação Há 1 hora
jogadoras de futsal

Jogada

Brasil atropela Japão e enfrenta a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de futsal feminino

Equipe é comandada pelo cearense Wilson Saboia

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Dorival Júnior monta Corinthians misto para enfrentar o Fortaleza; veja escalação

Timão enfrenta o Leão no Castelão, às 19 horas pela 37ª rodada

Vladimir Marques 02 de Dezembro de 2025
atletas

Jogada

Com desfalques, Ceará embarca para enfrentar o Flamengo; veja relacionados

Equipes se enfrentam nestsa quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 02 de Dezembro de 2025
Foto de Rayan, do Vasco x Mirassol pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Jogada

Vasco x Mirassol pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A

Ian Laurindo* 02 de Dezembro de 2025