Sport x Fortaleza na final da Copa Maria Bonita: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam na Arena Pernambuco

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Leoas estão na final da Copa Maria Bonita.
Foto: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza entra em campo neste sábado (11) para enfrentar o Sport na final inédita da Copa Maria Bonita. As equipes se enfrentam a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em jogo único. Na história, as equipes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. A TV Verdes Mares transmite o confronto.

Onde assistir

TV Verdes Mares transmite a partida

Como chega o Fortaleza?

A equipe comandada por Erandir Feitosa chega com 100% de aproveitamento à final. Foram três jogos e três vitórias conquistadas. O grupo marcou nove gols e sofreu apenas um. Além disso, o grupo mantém uma marca importante nesta temporada: a sequência de 17 partidas de invencibilidade, com 10 vitórias e sete empates. As Leoas chegam para a disputa sem nenhum desfalque. 

Como chega o Sport? 

Em casa, o Sport terá o apoio da torcida em busca do título. O grupo fez um grande campeonato. Na semifinal, eliminou o Botafogo-PB por 4 a 0 e chega confiante para o duelo contra o Tricolor. 

PALPITES

inter@

 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Nanda; Evinha, Débora Xavier, Maria Clara, Gleyci, Andréia, Hayla, Ellen, Gessica, Layza e Kaline.

Fortaleza: Lorrana; Isabella, Nai, Duda, Bru, Thalita, Teda, Natalia, Geovana, Taina Ribeiro e Akhemi.

FICHA TÉCNICA

Sport x Fortaleza 
Data e hora: 11/10, às 16h30
Local: Arena Pernambuco

