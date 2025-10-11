Sport x Fortaleza na final da Copa Maria Bonita: veja horário, onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam na Arena Pernambuco
O Fortaleza entra em campo neste sábado (11) para enfrentar o Sport na final inédita da Copa Maria Bonita. As equipes se enfrentam a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em jogo único. Na história, as equipes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. A TV Verdes Mares transmite o confronto.
Onde assistir
TV Verdes Mares transmite a partida
Como chega o Fortaleza?
A equipe comandada por Erandir Feitosa chega com 100% de aproveitamento à final. Foram três jogos e três vitórias conquistadas. O grupo marcou nove gols e sofreu apenas um. Além disso, o grupo mantém uma marca importante nesta temporada: a sequência de 17 partidas de invencibilidade, com 10 vitórias e sete empates. As Leoas chegam para a disputa sem nenhum desfalque.
Como chega o Sport?
Em casa, o Sport terá o apoio da torcida em busca do título. O grupo fez um grande campeonato. Na semifinal, eliminou o Botafogo-PB por 4 a 0 e chega confiante para o duelo contra o Tricolor.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sport: Nanda; Evinha, Débora Xavier, Maria Clara, Gleyci, Andréia, Hayla, Ellen, Gessica, Layza e Kaline.
Fortaleza: Lorrana; Isabella, Nai, Duda, Bru, Thalita, Teda, Natalia, Geovana, Taina Ribeiro e Akhemi.
FICHA TÉCNICA
Sport x Fortaleza
Data e hora: 11/10, às 16h30
Local: Arena Pernambuco