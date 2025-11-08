Sport perde de virada para o Atlético-MG e pode ser rebaixado neste domingo

O Sport vive um momento de extrema pressão no Campeonato Brasileiro e pode ter o rebaixamento confirmado neste domingo. A derrota por 4 a 2 para o Atlético Mineiro, na Ilha do Retiro, deixou o time pernambucano em situação delicadíssima na tabela, ainda na lanterna da competição e com poucas chances de reação.

O jogo, que começou com boas perspectivas para o Leão, terminou em frustração e desespero. O Sport abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Léo Pereira, e parecia encaminhar uma vitória fundamental diante da torcida. Mas o que se viu na etapa final foi um colapso completo: em apenas 15 minutos, o Atlético virou o placar com quatro gols, com destaque para Hulk, Rony e Alexsander.

Com o resultado, o Sport permanece afundado na última colocação, com apenas 18 pontos. A situação é tão crítica que uma combinação de resultados neste domingo pode confirmar matematicamente o rebaixamento do clube para a Série B.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos em 33 jogos disputados. O time pernambucano está a nove pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, restando apenas cinco rodadas para o fim da competição.