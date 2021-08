Sport demite técnico Umberto Louzer após derrota para São Paulo

Mais um técnico do futebol brasileiro não resistiu aos maus resultados na competição. Menos de uma semana após demissões no Bahia e Fluminense, foi a vez do Sport anunciar que vai trocar o treinador.

Humberto Louzer saiu do clube após derrota por 1 a 0 contra o São Paulo, no último domingo. O resultado deixou o time pernambucano na zona de rebaixamento, em 18º, com apenas 15 pontos somados.

Veja a nota do Sport

"O Sport informa que, de maneira tranquila e em comum acordo, o Clube e Umberto Louzer chegaram a uma solução amigável na qual foi decidida pela saída do treinador. A Diretoria de Futebol agradece o seu período de trabalho e de sua comissão e deseja sucesso na sua caminhada".