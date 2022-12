Sorteados grupos do Sul-Americano Sub-20; Brasil e Argentina se enfrentam

O Brasil conheceu seus adversários da fase de grupos do Torneio Sul-Americano Sub-20. A Conmebol realizou sorteio para definir os dois grupos (A e B) da etapa inicial da disputa e reservou um superclássico das Américas: Brasil e Argentina estão juntos no Grupo A da competição, com Colômbia, Peru e Paraguai.

A competição será realizada na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. O torneio será classificatória para a Copa do Mundo FIFA da categoria, retorna ao calendário da base após o cancelamento da edição prevista em 2021 devido a pandemia de Covid-19.

Veja os grupos

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL Sub20 2023! ⚽👏🏼​



Assim foram elaborados os grupos da CONMEBOL Sub-20 2023 ⚽👏🏼



Dinâmica do sorteio

De acordo com o regulamento enviado pela Conmebol, a ordem dos grupos da primeira fase foi definida por sorteio de acordo com a posição final na última edição do Sul-Americano, disputada em 2019. Cada grupo contou com cinco seleções. A Colômbia, anfitriã, foi a cabeça de chave do grupo A. O Equador, último campeão do torneio, foi o cabeça de chave do grupo B.

Legenda: O Brasil busca seu 12º título do Sul-Americano Sub-20, sendo o maior vencedor, seguido por Uruguai (8) e Argentina (5) Foto: Adriano Fontes/CBF

Brasil e Argentina terem caído no mesmo grupo ocorreu pela colocação ruim da Seleção Brasileira no torneio anterior: enquanto Albiceleste foi a vice-campeã, o Brasil foi só o 5º colocado.

A competição, classificatória para a Copa do Mundo FIFA da categoria, retorna ao calendário da base após o cancelamento da edição prevista em 2021 devido a pandemia de Covid-19.

As três primeiras colocadas em cada grupo na primeira fase se classificam para hexagonal final.

Brasil convocado

O técnico da Seleção Masculina Sub-20, Ramon Menezes, convocou os 22 jogadores no último dia 8 de dezembro para a competição.

Os destaques da Seleção Brasileira são os meias Andrey Santos (Vasco da Gama), e os atacantes Marcos Leonardo (Santos), Vitor Roque (Athletico-PR) e Endrick (Palmeiras).

A delegação brasileira se apresenta no dia 5 de janeiro para o período de preparação antes da estreia na disputa.

Confira os convocados:

Goleiros:

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico

Laterais:

Arthur - América -MG

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo

Zagueiros:

Beraldo - São Paulo

Douglas Mendes - Red Bull Bragantino

Robert - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

Meio campistas:

Andrey Santos - Vasco da Gama

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Matheus França - Flamengo

Ronald - Grêmio

Victor Hugo - Flamengo

Atacantes:

Endrick - Palmeiras

Giovani - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Martins - Fluminense

Sávio - PSV

Vitor Roque - Athletico

Ângelo - Santos

