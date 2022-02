Silvio Romero é relacionado pelo Fortaleza e deve estrear no Clássico-Rei

Principal contratação do Fortaleza para 2022, o atacante Silvio Romero está na relação do Tricolor para o Clássico-Rei deste sábado (5). O Diário do Nordeste apurou que o jogador argentino vai para o jogo e será opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Porém, Romero não deverá ser titular. Regularizado nesta semana, o centroavante de 33 anos ainda não participou de nenhuma partida na temporada e a questão física o impede de atuar os 90 minutos.

O camisa 9 vai no banco de reservas e poderá ser utilizado no decorrer do duelo.

Legenda: Atacante argentino de 33 anos tem aprimorado a parte física, mas ainda não deverá jogar 90 minutos Foto: Karim Georges/FortalezaEC

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Floresta, na última quarta-feira (2), o técnico Vojvoda projetou o Clássico-Rei e falou sobre Romero.

"Eu necessito de todos os jogadores disponíveis. O Silvio é um jogador importante, veio reforçar o elenco, mas também não tenho muita pressa. Trabalhamos para todos estarem em um nível importante para ajudar o time", completou o técnico.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 17h35min deste sábado (5), na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor lidera o Grupo A, com seis pontos, enquanto o Alvinegro venceu o único jogo que fez, ficando com três pontos e na 3ª colocação da Grupo B.