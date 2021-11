Sesa vai apurar possíveis descumprimentos ao decreto contra Covid-19 em treino aberto do Fortaleza

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) vai apurar possíveis descumprimentos ao decreto estadual para combate à Covid-19 durante treinamento aberto do Fortaleza, realizado nesta segunda-feira (15).

Diferente das partidas oficiais de futebol, que estão autorizadas no decreto para ocorrerem com rigoroso protocolo de comprovação de vacina (2 doses) e com 80% da capacidade do estádio liberada, o treinamento se deu com os portões do Estádio Alcides Santos abertos para a entrada gratuita dos torcedores. O público presente foi estimado entre 4 a 5 mil pessoas.

Não foram exigidos comprovantes de exames no site do time ou presencialmente para o treinamento. Segundo o clube, orientações foram repassadas aos presentes para o uso de máscara, como feito durante as partidas. As fotos registradas pelo próprio Fortaleza e pela reportagem do Sistema Verdes Mares mostram centenas de pessoas sem uso da máscara e sem distanciamento.

Apuração

De acordo com o órgão, a Sesa está ciente dos fatos e tomará providências cabíveis, sem detalhar quais serão os próximos passos. O clube será procurado pela pasta a respeito do evento ocorrido nesta segunda-feira.

O último decreto publicado pelo Governo do Estado no último dia 13 é claro sobre o atual momento. Todo território cearense ainda está em estado de calamidade pública e situação de emergência em saúde decorrentes da Covid–19. A política de isolamento social continua em vigor e os eventos liberados ainda precisam atender protocolos específicos, a exemplo dos jogos de futebol.

Legenda: Treino marca a antecipação ao Clássico-Rei desta quarta (17) Foto: Lucas Catrib

Ceará abrirá treino

Assim como o Fortaleza, o Ceará também decidiu abrir as dependências do estádio Carlos de Alencar Pinto para entrada dos torcedores. O treinamento aberto ocorre nesta quarta-feira (16), às 16h.