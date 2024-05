Série C: Marcelo Cabo vê jogo contra o Ferroviário como 'divisor de águas' para o Floresta

Marcelo Cabo lamentou a derrota do Floresta diante do Figueirense, mas cita a importância do jogo contra o Ferroviário. Para o técnico do Lobo da Vila, a partida contra o Tubarão da Barra séra um "divisor de águas" para a equipe na Série C do Brasileiro. Os dois times cearenses, que buscam a primeira vitória na competição, se enfrentam na terça-feira (28), no Estádio Presidente Vargas.

"A gente tinha o objetivo desses dois jogos em casa fazer os seis pontos. Infelizmente não conseguimos uma vitória diante do Figueirense. Agora é focar no próximo compromisso diante do Ferroviário. Um jogo que a gente tem como determinante, um divisor de águas para nós para que a gente possa buscar a primeira vitória diante do Ferroviário, ter a nossa primeira vitória na competição. Que a gente possa ter uma sequência de bons resultados e, passo a passo, buscar nossos objetivos dentro da competição", ressaltou Marcelo Cabo.

Lanterna da competição, o Floresta não somou nenhum ponto nos cinco jogos disputados. Já o Ferroviário, que também figura na zona de rebaixamento, tem apenas um ponto na disputa e está em 18º na tabela. Os times se enfrentam na terça-feira (28), no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h (de Brasília).