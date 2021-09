Série C de 2021 define classificados à 2ª fase e rebaixados

A Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado (25). Ao todo, 10 jogos movimentaram a 18ª rodada da competição nacional. Ferroviário e Floresta, representantes cearenses no certame, não avançaram à 2ª fase, mas mantiveram-se na disputa para o próximo ano.

Paysandu, Tombense, Botafogo-PB e Manaus avançaram para à próxima fase da Série C pelo Grupo A. No Grupo B, Novorizontino, Ituano, Ypiranga-RS e Criciúma também disputarão o quadrangular final. Oeste, Santa Cruz, Paraná e Jacuipense foram os rebaixados à Série D.

Quadrangular da Série C

Grupo C

Paysandu

Ituano

Botafogo-PB

Criciúma

Grupo D

Novorizontino

Tombense

Ypiranga-RS

Manaus

Fórmula de disputa

As equipes classificadas à 2ª fase da Série C estarão divididas em dois grupos com quatro equipes. Ao todo, seis jogos serão disputados. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B. A final será decidida em jogos de ida e volta entre o 1° do Grupo C x 1° do Grupo D.