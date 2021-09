Floresta vence Ferroviário, escapa do rebaixamento e impede rival cearense de avançar na Série C

O Floresta Esporte Clube permanece na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), o Verdão da Vila venceu o Ferroviário, por 1 a 0, e garantiu a permanência na 3ª divisão. Elielton marcou o único gol da partida. O Tubarão da Barra, por sua vez, não conseguiu a classificação à próxima fase da competição nacional.

Com o resultado, o Floresta finaliza a participação na Série C na 8ª colocação, com 21 pontos. A equipe comandada por Leston Júnior conquistou quatro vitórias e nove empates e saiu derrotado em cinco oportunidades.

A equipe de Anderson Batatais, por sua vez, bateu na trave por mais um ano. Dependendo apenas de si para garantir vaga na 2ª fase da Série C, a equipe coral finaliza a participação na 6ª posição, com 24 pontos. Ao todo, o Ferroviário conquistou cinco vitórias e nove empates e saiu derrotado em quatro oportunidades.

O jogo

Ferroviário e Floresta fizeram um duelo burocrático no Estádio Carlos de Alencar Pinto (CAP). O Verdão da Vila, em situação delicada na tabela, necessitando da vitória para escapar do rebaixamento, se lançou ao ataque desde o início, mas sem conseguir criar grandes chances. Quando apareceu, não perdoou.

Aos 40 minutos do 1° tempo, Elielton recebeu de Marcos Martins e finalizou para o gol. Antes, o arqueiro Rafael havia operado algumas intervenções fundamentais.

A equipe de Anderson Batatais encontrou muitas dificuldades para penetrar na defesa adversária. As melhores chances saíram dos pés de Mauri, que entrou no 2° tempo e deu maior dinâmica ao setor ofensivo do Ferroviário. No entanto, não conseguiu mudar o resultado da partida.

Com a derrota, o Ferroviário bateu na trave novamente na Série C e não conseguiu avançar à próxima fase da competição nacional. O Floresta, por sua vez, conseguiu escapar do rebaixamento.

Legenda: Floresta encerrou a Série C do Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, com 21 pontos conquistados Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC