Série A de 2024 poderá ter quatro clubes nordestinos; veje chances de acesso

Restando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Série B de 2023, algumas projeções já são levadas em consideração. Caso Fortaleza e Bahia se mantenham na elite do campeonato e Vitória e Sport subam da Série B para a A, o Brasileirão de 2024 contará com quatro representantes do Nordeste na Série A.

O clube baiano já está com sua vaga praticamente assegurada na elite da competição, com mais de 99% de chances de acesso. O Vitória pode encaminhar sua classificação na próxima rodada, dia 12 de novembro (domingo), contra o Novorizontino, fora de casa. Caso confirme a probabilidade, o rubro-negro baiano volta para a primeira divisão, algo que não acontecia desde 2018.

Em situação bem mais dramática está o Sport. O clube pernambucano é outro nordestino que está na disputa para o acesso. Porém, a queda de rendimento nas últimas cinco rodadas preocupa os torcedores. Segundo dados do ge.com, o Sport tem 41,3% de chance de acesso. O clube esteve boa parte da Série B dentro do G-4.

Na segundona, a equipe do CRB matematicamente ainda tem chances de acesso, apesar do percentual ser baixíssimo, de 0,46%. Caso consiga o feito, será a primeira vez que cinco clubes do Nordeste façam parte do Brasileirão de forma simultânea.

Confira chances de acesso da Série B, após 35 jogos:

Vitória (66 pontos) - 99,9% Juventude (60 pontos) - 75,3% Criciúma (60 pontos) - 66,4% Atlético-GO (60 pontos) - 56,8% Sport (59 pontos) - 41,3% Novorizontino(57 pontos) - 28,6% Mirassol (57 pontos) - 14,8% Guarani (56 pontos) - 10,3% Vila Nova (55 pontos) - 5,9% CRB (53 pontos) - 0,46%

Chances de rebaixamento de Nordestinos da Série A, após rodada 32:

Na elite nacional, os nordestinos Bahia e Fortaleza seguem na luta para representar a região na Serie A em 2024. O Fortaleza praticamente garantiu sua vaga na primeirona e pode chegar ao sexto ano consecutivo na divisão de cima. O clube tem menos de 1% de chances de cair. A equipe cearense além de contar com um jogo a menos (Botafogo), ainda entra em campo pela rodada 32. A partida acontece nesta quarta-feira (8), às 20 horas, contra o Athlético Paranaense, na Arena da Baixada.

Situação diferente vive o Bahia, que tem 31,4% de chances de cair. O clube baiano conta com o comando de Rogério Ceni, que fez sua estreia pelo time no dia 14 de setembro contra o Coritiba e venceu pelo placar de 4 a 2. De lá pra cá, foram mais nove duelos, contabilizando quatro vitórias e cinco derrotas. O tricolor baiano vem de um revés para o Grêmio por 1 a 0 fora de casa e enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira (9), na Arena Fonte Nova, às 20 horas de Brasília. Caso conquiste os três pontos, pode aumentar as chances de permanência na elite.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto