Onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje? Premiere não transmite

A partida entre Fortaleza e Athletico-PR, que acontece nesta quarta-feira (8), às 20h, não terá transmissão pelo Premiere. Os direitos de transmissão dos jogos do Athletico-PR na Série A como mandante pertencem ao canal TNT Sports.

Dessa forma, nenhuma partida do Furacão como mandante na Série A do Brasileirão é transmitida pelo Premiere. Além da TNT Sports, o jogo desta noite terá transmissão do canal Cazé TV, no YouTube, e do serviço de streaming Furacão Play.

Legenda: Marinho, jogador do Fortaleza, durante jogo da Série A Foto: Fabiane de Paula/SVM

O torcedor também pode acompanhar todas as emoções do duelo pela Verdinha, no canal do Jogada no YouTube, na FM 92,5, no site e no aplicativo da Verdinha. O Diário do Nordeste faz o Tempo Real da partida entre Furacão e Leão.

Athletico-PR e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (8), às 20h de Brasília, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), para disputar a 33ª rodada da Série A. O Furacão está na sétima colocação, com 49 pontos, enquanto o Leão é o nono colocado, com 42 pontos.