Semifinais Copa do Brasil 2024: veja times, confrontos, datas e valor da premiação

Os confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2024 foram definidos na noite da última quinta-feira (12), após a conclusão das partidas das quartas de final do torneio nacional. Vasco, Atlético-MG, Flamengo e Corinthians seguem vivos na disputa.

Nas quartas de final, o Vasco eliminou o Athletico-PR, o Atlético-MG eliminou o São Paulo, o Flamengo eliminou a Bahia e o Corinthians eliminou o Juventude. Os confrontos das quartas de final foram decididos em jogos de ida e volta, bem como o será nas semifinais.

Legenda: Flamengo e São Paulo disputaram final da Copa do Brasil em 2023 Foto: Gilvan de Souza/CRF

TIMES DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL 2024

Atlético-MG

Corinthians

Flamengo

Vasco

CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL 2024

Atlético-MG x Vasco

Corinthians x Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará um sorteio nos próximos dias para definir as ordens dos mandos de campos das partidas das semifinais. Os vencedores dos dois confrontos irão se enfrentar na grande final da competição.

Legenda: Sorteio da Copa do Brasil define os mandos de campo das semifinais Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

DATAS DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL 2024

De acordo com informações extraídas da tabela básica da Copa do Brasil 2024, divulgada pela CBF, as partidas de ida das semifinais devem acontecer na semana do dia 2 de outubro, enquanto a volta deve acontecer na semana do dia 16 do mesmo mês.

PREMIAÇÃO DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL 2024

Por disputar as semifinais da Copa do Brasil 2024, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Vasco embolsam uma quantia de R$ 9,45 milhões. Caso avancem para a final, arrecadam pelo menos mais R$ 31,5 milhões (vice-campeão), podendo chegar a R$ 73,5 milhões (campeão).