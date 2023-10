Sem Luiz Otávio, Ceará viaja para enfrentar CRB; veja provável escalação

A delegação do Ceará seguiu para Maceió no início da tarde desta quinta-feira (05), com 22 jogadores. O zagueiro e capitão da equipe, Luiz Otávio, não viajou e deve aparecer no boletim médico que o Vovô divulgará antes da partida contra o CRB-AL.

Em contrapartida, o atacante Barletta, recuperado de um desconforto no joelho direito, está entre os relacionados e é novamente opção para o técnico Vágner Mancini. O comandante do Vovô também levou o atacante Cléber, que ainda não tinha ficado nem no banco de reservas desde a última troca de comando técnico.

O Alvinegro também conta com os retornos do volante Léo Santos e do lateral-direito Warley, que estavam suspensos na rodada passada. Com isso, a escalação do Ceará para encarar o Galo da Praia deve sofrer modificações, em comparação com a onzena que iniciou o jogo diante do Atlético-GO.

Provável Escalação

A provável escalação do Ceará para encarar o CRB no Estádio Rei Pelé, nesta sexta-feira (06), às 21h30min, é: André Luiz; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barleta, Erick, Saulo Mineiro.

Apesar de serem remotas, o Alvinegro ainda tem possibilidades matemáticas para conquistar o acesso à Série A e precisa de uma vitória para manter a esperança viva.