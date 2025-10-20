Diário do Nordeste
Sem Lucero, Palermo terá que mudar ataque do Fortaleza contra o Flamengo

Centroavante está suspenso pelo 3º cartão amarelo

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:10)
Jogada
Legenda: Lucero está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não enfrenta o Flamengo no sábado
Foto: KID JUNIOR / SVM

Martín Palermo terá que fazer pelo menos uma mudança no ataque do Fortaleza para enfrentar o Flamengo no sábado (25), pela 30ª rodada da Série A. O centroavante Lucero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar o Rubro-Negro.

Em contrapartida, o comandante do Leão contará com o retorno de dois jogadores da posição. Deyverson e Bareiro, que estavam suspensos e por isso não viajaram para Minas Gerais no último fim de semana, retornam e são opção para Palermo.

Outra possibilidade é a escalação do jovem Kayke, de apenas 19 anos, que estreou contra o Cruzeiro. Ele jogou cerca de 20 minutos e teve boa movimentação, podendo ganhar mais espaço com o treinador argentino.

Apesar de não ter aberto mão de utilizar centroavantes nos sete jogos em que comandou o Fortaleza, Palermo também tem a opção de jogar sem um atleta centralizado e apostar em um ataque mais veloz. Nesse caso, Moisés ou Herrera poderiam pintar no time titular ao lado de Breno Lopes.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Tricolor tentará bater um adversário que perdeu apenas três vezes na competição. O Leão terá a semana toda de preparação enquanto o Flamengo joga pela Libertadores, contra o Racing, no Maracanã, no meio de semana.

