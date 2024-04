Sem jogos na semana, Ceará terá período somente de treinamentos; veja programação

O Ceará terá uma semana livre para treinamentos após estrear com empate na Série B do Brasileirão 2024, diante o Goiás, no último sábado (20). A equipe alvinegra só volta a campo na próxima segunda-feira (29), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa.

Sem jogos nos próximos dias, o Vovô terá um período somente de treinamentos antes do próximo compromisso pela Série B. Após o jogo contra o Goiás, o elenco teve folga no domingo (21) e se reapresenta na tarde desta segunda-feira (22), em Porangabuçu.

Legenda: Lourenço em Ceará x Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

Nesta terça-feira (23), o clube apresentará oficialmente o volante Patrick de Lucca, novo reforço do Ceará, anunciado na última sexta-feira (19). O goleiro Maycon Cleiton ainda não teve a data de apresentação confirmada.

Para enfrentar o Mirassol, a delegação do Ceará precisará seguir viagem para o estado de São Paulo. A viagem acontece no sábado (27), com o jogo marcado para a noite da segunda-feira (29).

VEJA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA