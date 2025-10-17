Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sem artilheiro, Cruzeiro terá cinco desfalques contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Raposa recebe o Leão de Aço no Mineirão neste sábado (18)

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:28)
Jogada
Legenda: O atacante Kaio Jorge, artilheiro da Série A com 15 gols, está suspenso e não enfrenta o Fortaleza
Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Cruzeiro é o adversário do Fortaleza na 29ª rodada da Série A, em jogo neste sábado (18), às 21 horas no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Raposa, 3ª colocada da Série A com 53 pontos, terá cinco desfalques para encarar o Leão de Aço.

Três titulares absolutos estão fora:

  • Atacante Kaio Jorge (Expulsão contra o Atlético/MG)
  • Lateral-esquerdo Kaiki Bruno (Recebeu o 3º Cartão Amarelo contra o Atlético/MG)
  • Goleiro Cássio (protocolo de concussão e só retorna depois do dia 21).

Legenda: O goleiro Cássio também desfalca o Cruzeiro contra o Fortaleza
Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Outros dois entraram recentemente no Departamento Médico e desfalcam o time: 

  • Atacante Sinisterra (edema na coxa esquerda)
  • Volante Matheus Henrique (fratura na costela)

Provável Escalação

Assim, a provável escalação de Leonardo Jardim para o confronto com o Fortaleza é:

Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian,  Wanderson e Gabriel Barbosa. 

Assuntos Relacionados

Jogada

Botafogo terá cinco desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Glorioso visita o Vozão neste domingo (19) no Castelão

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Sem artilheiro, Cruzeiro terá cinco desfalques contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Raposa recebe o Leão de Aço no Mineirão neste sábado (18)

Vladimir Marques Há 2 horas
video

Jogada

Exclusivo: presidente do Fortaleza fala sobre aniversário de 107 anos e futuro do clube

Presidente Rolim Machado falou com exclusividade ao Jogada sobre o momento do clube

Redação Há 2 horas
técnico

Jogada

Floresta renova com Leston Júnior para a temporada 2026

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (17)

Crisneive Silveira 17 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza recebe 2ª edição da corrida “Entre Amigos Running”, com clima de festa

Evento terá churrasco e chopp liberado após a prova

jogada@svm.com.br 17 de Outubro de 2025
Camila Mazetto, nutricionista do Ceará

Jogada

Nutricionista do Ceará convocada para comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo

Pela primeira vez uma profissional de um clube do Ceará é chamada para integrar uma comissão técnica em um mundial masculino de futebol

André Almeida 17 de Outubro de 2025