Sem artilheiro, Cruzeiro terá cinco desfalques contra o Fortaleza; Veja provável escalação
Raposa recebe o Leão de Aço no Mineirão neste sábado (18)
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:28)
O Cruzeiro é o adversário do Fortaleza na 29ª rodada da Série A, em jogo neste sábado (18), às 21 horas no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Raposa, 3ª colocada da Série A com 53 pontos, terá cinco desfalques para encarar o Leão de Aço.
Três titulares absolutos estão fora:
- Atacante Kaio Jorge (Expulsão contra o Atlético/MG)
- Lateral-esquerdo Kaiki Bruno (Recebeu o 3º Cartão Amarelo contra o Atlético/MG)
- Goleiro Cássio (protocolo de concussão e só retorna depois do dia 21).
Outros dois entraram recentemente no Departamento Médico e desfalcam o time:
- Atacante Sinisterra (edema na coxa esquerda)
- Volante Matheus Henrique (fratura na costela)
Provável Escalação
Assim, a provável escalação de Leonardo Jardim para o confronto com o Fortaleza é:
Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Gabriel Barbosa.
