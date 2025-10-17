Sem artilheiro, Cruzeiro terá cinco desfalques contra o Fortaleza; Veja provável escalação

O Cruzeiro é o adversário do Fortaleza na 29ª rodada da Série A, em jogo neste sábado (18), às 21 horas no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Raposa, 3ª colocada da Série A com 53 pontos, terá cinco desfalques para encarar o Leão de Aço.

Três titulares absolutos estão fora:

Atacante Kaio Jorge (Expulsão contra o Atlético/MG)

Lateral-esquerdo Kaiki Bruno (Recebeu o 3º Cartão Amarelo contra o Atlético/MG)

Goleiro Cássio (protocolo de concussão e só retorna depois do dia 21).

Legenda: O goleiro Cássio também desfalca o Cruzeiro contra o Fortaleza Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Outros dois entraram recentemente no Departamento Médico e desfalcam o time:

Atacante Sinisterra (edema na coxa esquerda)

Volante Matheus Henrique (fratura na costela)

Provável Escalação

Assim, a provável escalação de Leonardo Jardim para o confronto com o Fortaleza é:

Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Gabriel Barbosa.