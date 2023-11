Seleção feminina é derrotada pelo Canadá em segundo amistoso Data Fifa

A seleção feminina do Brasil foi derrotada pelo Canadá na noite desta terça-feira (31). Em amistoso, o time comandado por Arthur Elias perdeu por 2 a 0, em Halifax. Jordyn Huitema e Deanne Rose marcaram os gols da partida.

Diferentemente do primeiro amistoso, no qual observou Marta e Cristiane desde o início, desta vez o treinador optou por mexer bastante na escalação, com quatro trocas. Gabi Nunes ganhou oportunidade ao lado da camisa 10. Arthur Elias ainda lançou Luana, Geyse e Bia Zaneratto.

Mesmo modificada, a seleção brasileira mandou na primeira etapa, com boas tramas ofensivas e bastante trabalho à goleira rival. Ary Borges exigiu grande defesa e Marta mandou raspando.

Cristiane entrou no intervalo e quase abre o marcador no começo da segunda etapa. Após a oportunidade desperdiçada, o Canadá cresceu e chegou ao gol em lance bastante questionado pelas brasileiras. Após cruzamento da direita, Huitema ganhou pela alto e mandou de cabeça, sem chances de defesa para Lelê. A equipe de Arthur Elias reclamou muito de empurrão no lance.

Após o gol, a veterana Sinclair, de 40 anos, entrou em campo para jogar os últimos minutos e receber homenagem. Ela foi ovacionada pela torcida presente nas arquibancadas, e ainda viu sua equipe ampliar. Após desvio de cabeça, Rose recebeu livre, arrancou e bateu deslocando Lelê para definir a vitória em dia de festa canadense em noite bastante fria no Canadá.

"A gente acabou perdendo a concentração na metade do segundo tempo, dando espaço para elas jogarem. A gente parou de pressionar, de jogar, mas foram só dois amistosos e estamos no caminho certo para chegar na Olimpíada no pico", disse a atacante Cristiane ao SporTV.