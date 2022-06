Seleção feminina do Brasil se apresenta com foco em amistosos de preparação da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira feminina se apresentou para os amistosos Data FIFA de junho. A delegação se reuniu em um hotel de Copenhagen e aguarda a chegada de outras atletas nesta terça-feira (21). Os confrontos serão nos dias 24 e 28 de junho contra Dinamarca e Suécia.

As primeiras a chegarem à concentração foram Angelina (meia), Geyse e Gio (atacantes). Mais tarde, já pela noite, foi a vez da comissão técnica e demais atletas.

Já estão concentradas as goleiras Lorena, Luciana e Gabi Barbieri, as defensoras Tainara, Rafaelle, Kathellen, Fê Palermo, Letícia Santos e Tamires, as meias Luana, Adriana, Ary Borges, Duda Sampaio, Duda Santos e Gabi Portilho, e as atacantes Bia Zaneratto e Gabi Nunes.

A atacante Debinha, a meia Kerolin e a defensora Thais Ferreira são aguardadas nesta terça-feira (21) pela técnica Pia Sundhage e demais componentes. O primeiro treino com a equipe será ainda nesta terça, às 17 horas no Rundforbi Stadium.

O duelo com a seleção dinamarquesa será no dia 24 de junho, às 14h (de Brasília), no Estádio Parken. Contra a Suécia, a seleção joga no dia 28, às 13h30 (de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo.

FOCO NA COPA DO MUNDO

O time brasileiro disputa a Copa América Feminina de Futebol, que será disputada na Colômbia, entre 8 e 30 de julho. Armenia, Bucaramanga e Cali são as cidades-sede do torneio.

A competição é a mais importante da temporada, já que as três primeiras seleções conquistam vaga direta para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.