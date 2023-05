Seleção da Copa do Nordeste de 2023 tem seis jogadores do Ceará; veja escalação

A seleção da Copa do Nordeste de 2023 foi divulgada nesta segunda (8). O “time dos sonhos” foi escolhido através dos torcedores, no perfil oficial da competição nas redes sociais, e contou com seis jogadores do Ceará, que se sagrou tricampeão regional ao superar o Sport na grande decisão.

Do time cearense, os eleitos são: o goleiro Richard, o lateral-direito Warley, os volantes Arthur Rezende e Richardson, o meia Guilherme Castilho e o atacante Erick. O restante da equipe ideal é formada por atletas do time pernambucano, que teve ainda o treinador Enderson Moreira.

Ao todo, foram registrados 27.427 votos no Twitter. Na finalíssima, na Ilha do Retiro, em Recife, o Vovô levou a melhor nos pênaltis, ao vencer por 4 a 2, com Richard defendendo duas cobranças.

Seleção da Copa do Nordeste de 2023