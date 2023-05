Ceará paga bicho milionário ao elenco após o título da Copa do Nordeste; veja valor

O Ceará Sporting Club conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste na última quarta-feira (3), ao superar o Sport nos pênaltis, na Ilha do Retiro/PE. Um feito histórico e que rendeu um ‘bicho milionário’ para o elenco campeão. Assim, o clube concedeu parte do prêmio do título aos atletas.

O Diário do Nordeste apurou que a diretoria alvinegra concedeu metade do valor de R$ 2 milhões recebidos pela taça do Nordestão para o plantel. Logo, o plantel ficou com R$ 1 milhão para o grupo.

A prática não é novidade no futebol. Em muitos casos, os jogadores ganham gratificações após a conquista de objetivos no ano. O título da Copa do Nordeste, inclusive, é o primeiro da temporada alvinegra, que tem ainda a disputa da Série B do Brasileiro, onde busca o acesso à elite nacional.

Ao todo, com a Copa do Nordeste, o time cearense embolsou R$ 6,4 milhões em receita. Além do prêmio pela taça, foram R$ 3,2 milhões na 1ª fase, R$ 500 mil nas quartas e R$ 700 mil na semi.

Premiação do Ceará na Copa do Nordeste

1ª fase: R$ 3,2 milhões

Quartas: R$ 500 mil

Semifinal: R$ 700 mil

Campeão: R$ 2 milhões

Total: R$ 6,4 milhões